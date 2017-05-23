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Научно-селекционный центр зуброведения появится на базе Беловежской пущи

24.05.2017 13:11 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-селекционный центр по управлению белорусской популяцией зубра будет построен на базе Беловежской пущи. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Как отметил Александр Бурый, в национальном парке реализуются проекты, которые позволяют привлекать иностранный капитал. "На сегодня уже прошел проверку проект по созданию научно-селекционного центра зуброведения", - рассказал он.

По словам специалиста, зубр требует к себе бережного отношения, поэтому необходимо более тщательно с научной точки зрения подходить к регулированию численности особей. "В последнее время ставим перед собой задачу сохранить наиболее ценные с генетической точки зрения экземпляры", - пояснил Александр Бурый. В этой связи ведется работа над совместным польско-украинско-белорусским проектом, который подразумевает инвестиции около 2 млн евро и в том числе позволит создать на базе Беловежской пущи соответствующий научно-селекционный центр.

Этот центр, в частности, ставит перед собой задачу выявления наиболее ценных в генетическом плане особей и получение от них полноценного потомства, селекционно-племенную работу с зубрами. В перспективе такая работа позволит обогащать генфонд всех микропопуляций зубра в Беларуси, улучшать их жизнеобеспечение, увеличить поток туристов с учетом круглогодичной фотоохоты.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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