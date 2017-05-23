Концепцию развития региона местные органы власти должны выработать совместно с бизнесом - мнение

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Концепцию стратегии регионального развития местные органы власти должны выработать совместно с бизнес-сообществом. Такое мнение высказала сегодня в Бресте заместитель директора Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Наталья Берченко на конференции "Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития", передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие приглашены представители местных органов власти, бизнеса, гражданского общества. Им предложено обсудить концепцию стратегии регионального развития, подготовленную НИЭИ Министерства экономики. Совместно с экспертами планируется определить, какие сферы и отрасли в отдаленной перспективе могут стать локомотивом экономики Брестской области. "Направления развития региона мы должны выработать совместно. Без поддержки снизу, предпринимательской инициативы и людей, которые болеют за то или иное направление, дело не сдвинется с места. Все заинтересованные стороны должны работать как равные партнеры, тогда будет эффект от этой деятельности", - считает Наталья Берченко.

Специалист отметила, что в обсуждение региональных проблем, выбор приоритетов, поиск путей их реализации планируется максимально вовлечь экспертное сообщество. Проводится политика раскрепощения инициатив на местах. Это позволит создать механизм, когда регионы сами будут влиять на выбор вектора развития.

"Я предполагаю, что концепция развития Брестской области может быть связана с переработкой сельхозпродукции, легкой промышленностью. Мы видим перспективы в туризме. Некоторые наши районы могут стать зоной безвизового въезда. Естественно, будут развиваться услуги: агроэкотуризм, придорожный сервис, торговля", - отметил начальник отдела предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома Александр Малыха.

Конференция "Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития" проходит в формате региональных консультаций "Кастрычніцкага эканамічнага форума KEF 2017". Они пройдут во всех областных центрах. Так, подобные мероприятия состоятся 30 мая в Витебске, 31 мая - в Могилеве, 1 июня - в Гомеле. Результаты встреч затем будут использованы при подготовке документов в сфере региональной политики.-0-