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Более 300 участников соберет в Столбцовском районе областной форум детских и молодежных инициатив

24.05.2017 13:48 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 участников соберет областной форум детских и молодежных инициатив "Молодежь и будущее", который пройдет в Столбцовском районе 26 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Форум примет оздоровительный лагерь "Неман". Встретятся лидеры детского и молодежного самоуправления, общественных объединений, школьных бизнес-компаний, волонтерского движения, члены молодежных парламентов, отличники учебы, победители конкурсов, фестивалей, творческих, спортивных и интеллектуальных состязаний.

"В день молодежного форума вся территория лагеря превратится в интерактивную площадку "Креативное пространство молодых", где ребята станут участниками мастер-классов и творческих мастерских, - рассказали в институте. - Члены ученических бизнес-компаний поделятся знаниями по основам предпринимательства, изготовлению и продвижению товаров и услуг. Творческие и одаренные дети примут участие во флешмобах и игровых программах. Их познакомят с востребованными на рынке труда профессиями, помогут разобраться в основах трудового законодательства для несовершеннолетних".

Школьники Минской области поучаствуют в демонстрации познавательных опытов, поделятся своими знаниями по организации поисково-исследовательской деятельности. Для ребят, ищущих свой путь в профессиональную журналистику, состоятся занятия в импровизированном корпункте. Они смогут научиться азам печатного слова, примут участие в различных интервью.

На протяжении всего форума участники мероприятия будут находиться в эпицентре социологических опросов и исследований "Есть идея!". Каждый сможет высказать мнение о жизненных приоритетах, предложить свежие инициативы для реализации на уровне области. Любителям спорта предложат увлекательный героико-спортивный квест, а также состязания по шашкам, шахматам, настольному теннису. Гости форума увидят показательные выступления на скейтбордах, роликах и велосипедах. В преддверии каникул особую актуальность приобретет интерактивная площадка по безопасности, на которой ребята смогут актуализировать свои знания и навыки по основам безопасности жизнедеятельности.

Кульминацией форума станет диалог-дискуссия "Открытый формат" с участием представителей власти, депутатского корпуса, общественных организаций, которые ответят на вопросы молодежи. Завершится областной форум масштабным флешмобом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Форум примет оздоровительный лагерь "Неман". Встретятся лидеры детского и молодежного самоуправления, общественных объединений, школьных бизнес-компаний,...

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