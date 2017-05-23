24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Центры дополнительного образования в Гродненской области будут открыты все лето. Об этом журналистам сегодня сообщил начальник управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин во время коллегии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы занятости детей в летний период - один из важнейших. Стоит задача, прежде всего, чтобы школьники были заняты интересным и полезным делом. Именно на это должна быть направлена работа тех, кто умеет качественно и профессионально это делать, то есть учебных заведений", - отметил Александр Сонгин. Он подчеркнул, в летний период 2017 года, как и в прошлом сезоне, работа системы дополнительного образования переориентирована на работу в каникулярный период без отпусков. В четыре смены будут работать все 22 стационарных оздоровительных лагеря, чтобы максимально задействовать учащихся. Отдохнут в них 48 тыс. детей, что на 3,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Также в области летом продолжат и расширят начатый в прошлом году проект по организации дополнительных оздоровительных лагерей на базе сельских школ.

"И сегодня в очередной раз ставим задачу: двери школы в летний период должны быть открыты. Мы должны занимать не только тех детей, которые ходят на занятия в секции, кружки или студии. Как раз в летний период мы должны завлечь ребенка, который по каким-то причинам там не занят", - отметил Александр Сонгин. Он подчеркнул, что летний период для детей - отличная возможность познакомиться с различными видами кружков, занятий и определиться с выбором дополнительного образования на следующий учебный год. Различные мероприятия - спортивные, досуговые, культурные - будут проводиться в учебных заведениях ежедневно.

Также на обсуждение на коллегии был вынесен вопрос о взаимодействии с общественными молодежными организациями, прежде всего, Белорусским республиканским союзом молодежи и Белорусской республиканской пионерской организацией. Дополнительно были рассмотрены вопросы окончания отопительного сезона и подготовки к следующему. Александр Сонгин отметил, что перед учреждениями образования поставлено несколько новых задач в этом направлении: решить их необходимо во время подготовки учебных заведений к новому учебному году. На обсуждение выносился и вопрос качества коррекционной помощи учащимся. Здесь необходимо решить ряд моментов, касающихся материальной базы, категории учителей.-0-