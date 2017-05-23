В трудовом семестре 2017 года будут задействованы более 6 тыс. учащихся и студентов Могилевской области

24 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилевской области открыли третий трудовой семестр 2017 года. Торжество, приуроченное к этому событию, прошло сегодня вблизи Кургана бессмертия города Кличева, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняла участие молодежь региона, представители исполнительной власти, общественных объединений, учреждений образования. Они возложили цветы и венки к памятному месту. По традиции руководители штабов студенческих отрядов получили путевки для работы на социально значимых объектах Приднепровского края.

Прошлым летом ребята трудились в 700 строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных отрядах. "Могилевщина всегда была в авангарде студотрядовского движения, - отметила начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Екатерина Музыченко. - Темпы мы не сбавим и будем в этом году также ответственно трудиться на благо страны".

В трудовом семестре 2017 года планируется задействовать более 6 тыс. учащихся и студентов Могилевской области. Сформированным отрядам присвоят имена Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов Великой Отечественной войны. Молодежь будет работать как на территории региона, так и в других областях страны, за пределами Беларуси. Ребят привлекут к строительству нового хирургического корпуса Могилевского областного онкологического диспансера, АЭС в Островце. Молодежь отправится в Республику Коми Российской Федерации, Краснодарский край. Особое внимание уделят Кличеву, где пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2017".

"Студотрядовское движение - это дружба, совместный труд, победы, - подчеркнула Екатерина Музыченко. - Для молодежных лидеров это первый управленческий опыт, потому что рядом будут находиться такие же амбициозные ребята, которых нужно объединить, стать для них авторитетом. А первые шаги на этом пути сделают уже сегодня во время акции "Труд - крут!". В течение дня бойцы студенческих отрядов будут помогать жителям Кличева в благоустройстве территорий, а также оказывать помощь в наведении порядка на придворовых территориях одиноких и одиноко проживающих граждан. -0-