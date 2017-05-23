24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно с 25 мая начинаются работы по реконструкции Индурского шоссе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Гродноавтодор".

С 25 мая начнутся работы по реконструкции участка дороги Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно на 209-212-м км. Это часть важной городской магистрали, трехкилометровый участок от перекрестка в районе деревне Гибуличи у Южного рынка до перекрестка Индурского шоссе с улицей Кабяка.

Участок дороги на всем протяжении станет четырехполосным: по две полосы для движения в каждом направлении с разделительным газоном. Появятся дополнительные светофорные объекты, дополнительные полосы для левого поворота. На время работ будет вводиться ограничение движения транспорта.

"В летнее время будет выполнен максимальный объем работ, чтобы к новому учебному году запустить движение. Для этого к работе на объекте привлекут 6 дорожных организаций", - отметили в "Гродноавтодоре". Там подчеркнули, что работа на объекте будет вестись на протяжении всего светового дня: фактически от рассвета до заката.

С 25 мая, как отметили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на время реконструкции на участке между улицами Кабяка - Южная и Садакова - перекресток Гибуличи будет организовано одностороннее движение в сторону улицы Победы. На участке между улицами Садакова - Южная движение будет организованно в обе стороны.

Как отметили в ОАО "Автобусный парк г.Гродно" на время работ по-новому поедут автобусы №37Э "Железнодорожный вокзал - Скоморошки", №41 "Улица Молодежная - Ольшанка", №42 "Вишневец - Колбасино", №47 "Железнодорожный вокзал - Улица Богушевича", №16э "Улица Белые Росы - Рынок "Южный", №20э "Улица Домбровского - Рынок "Южный", №21э "Улица Молодежная - Рынок "Южный", №26э "Девятовка-7 - Рынок "Южный", №39э "Областная филармония - Рынок "Южный". Обновленное расписание представлено на сайте автобусного парка.

Маршруты №39 "Областная филармония - Рынок "Южный", №48 "Ольшанка - Рынок "Южный", №23э "Фолюш - Рынок "Южный" курсировать не будут.-0-