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Подарки и сладости от столичных молодоженов 26 мая получат воспитанники школы-интерната №11 Минска

24.05.2017 15:14 — Новости регионов | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники вспомогательной школы-интерната №11 Минска 26 мая получат подарки и сладости от столичных молодоженов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая столичным Домом бракосочетания Мингорисполкома Юлия Кочина.

Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, состоится в гимназии №12. На нем подведут итоги объявленной в начале мая акции "Основа семейного счастья в детях". В течение месяца новобрачные и другие посетители Дома бракосочетаний могли приносить спортивный инвентарь, канцелярские товары, детские игрушки, конфеты.

"Молодожены с радостью откликнулись на нашу просьбу, подарочные коробки красиво оформлены и вскоре будут переданы воспитанникам школы-интерната. Активное участие в акции приняли также работники органов ЗАГС, педагоги и ученики гимназии №12", - отметила Юлия Кочина.

Акция проводится в год 100-летия органов, регистрирующих акты гражданского состояния Беларуси.

Всего в городском Доме бракосочетаний с начала года узаконили отношения 348 пар, в 2016 году зарегистрировано свыше 1,3 тыс. союзов. Каждый четвертый брак заключен с гражданами других государств. Спутниками жизни столичных невест и женихов становились представители свыше 100 стран. В таких браках иностранцами оказывались преимущественно мужья, но немало встречалось и зарубежных невест.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, состоится в гимназии №12. На нем подведут итоги объявленной в начале мая акции "Основа...

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