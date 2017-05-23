24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд "Гомельоблимущество" выставляет 18 лотов на электронные торги в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", которые состоятся 14 июня. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госкомимущества.

На торги выставлены здания в четырех районах Гомельской области (Калинковичский, Гомельский, Рогачевский, Лельчицкий) со стартовой ценой от Br1,5 тыс.

Новому собственнику предоставляется широкий выбор возможностей по использованию имущества. Например, на объектах можно организовать производство, СТО, торговые объекты, объекты по обслуживанию населения, общепита, агроэкотуризма.

Кроме того, приобретенное имущество после реконструкции может стать частным домом или дачей.

Прием заявлений заканчивается 8 июня.-0-