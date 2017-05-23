24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первое поле для мини-гольфа в Гродно планируют построить у кинотеатра "Октябрь", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Гроднооблкиновидеопрокат", председатель областной федерации гольфа Юрий Алексей.

"Определена первая площадка в Гродно, где планируется обустроить поле для игры в мини-гольф, оно появится на территории, прилегающей к кинотеатру "Октябрь". Пока ищем инвестора, готового принять участие в создании такого объекта. Примерная стоимость создания поля составляет Br120 тыс.", - рассказал собеседник.

Пока первый и единственный в области гольф-клуб работает в молодежном центре "Гродно", он открылся в январе текущего года с площадкой именно для игры в мини-гольф. В распоряжении игроков около десятка специальных дорожек, зеленое поле с искусственным покрытием, имитирующее площадку для последнего удара в большом гольфе, а также весь необходимый для игры инвентарь. В гольф-клубе подготовлены инструкторы, проводятся тренировки и первые соревнования, площадка работает с выездом к заказчику.

"Дело будущего - развитие в области большого гольфа, что целесообразно ввиду увеличения туристического потока. Местом возможного строительства первого тренировочного поля определен участок в лесопарковой зоне "Пышки" между дутыми спортивными сооружениями. Перспективы развития гольф-полей есть в районе Августовского канала, вблизи санаторных объектов. Гольф только начинает популяризироваться в регионе, но учитывая намерения области развивать сферу услуг, оздоровительный туризм, это актуальная тема на перспективу", - добавил собеседник.

ОО "Федерация гольфа Гродненской области" зарегистрировано постановлением коллегии главного управления юстиции Гродненского облисполкома в октябре 2016 года. На сегодняшний день в объединении состоит около 30 человек. -0-