24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области предлагает расширить практику освобождения от уголовной ответственности по отдельной категории дел, сообщил сегодня журналистам заместитель прокурора области Виктор Савич, передает корреспондент БЕЛТА.

Законодательная инициатива была озвучена на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством прокурора Брестской области, в котором приняли участие руководители правоохранительных и силовых структур региона, заинтересованных служб и ведомств. На совещании были обсуждены конкретные меры и предложения по обеспечению полноты возмещения имущественного ущерба, причиненного гражданам и государству. В частности, предлагается прекращать производство по уголовному делу с освобождением от ответственности при условии полного и добровольного возмещения вреда от преступления.

Актуальным также является вопрос возможности избрания и изменения меры пресечения в виде содержания под стражей, если подозреваемый или обвиняемый принял меры по полному возмещению ущерба. Особенно это касается уголовных дел в сфере экономики и дел о коррупции. Существенно способствовать возмещению ущерба может и активизация работы судебных исполнителей отделов принудительного исполнения, при условии полного и своевременного изучения имущественного положения должников, ограничения их прав в выезде за пределы страны.

Возмещение ущерба от преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. В Брестской области возмещаемость ущерба по уголовным делам, расследование по которым было завершено подразделениями Следственного комитета, в 2016 году составила почти 65%. За январь-март текущего года этот показатель уменьшился на 7,1% и составил 47,7%. Особенно актуальным является вопрос возмещения ущерба по уголовным делам о вымогательствах, мошенничествах, хищениях путем использования компьютерной техники, по ряду преступлений против интересов службы. По данной категории дел в первом квартале 2017 года наблюдается наименьший процент возмещения ущерба.

"Существенное влияние на ситуацию оказали как определенные недостатки в деятельности правоохранительных органов, так и уголовные дела, где фигурируют значительные суммы причиненного имущественного вреда. В ряде случаев виновные лица успели эти средства и имущество растратить. Кроме того, некоторые граждане не признавали свою вину в совершении преступлений и отказывались в добровольном порядке принимать меры к возмещению ущерба, несмотря на принятые по искам потерпевших судом положительные решения", - отметил зампрокурора области.

Уберечь от статуса потерпевшего в уголовном деле и сохранить свое имущество в первую очередь может личная бдительность граждан. Зачастую жертвами преступлений они становятся в силу собственной беспечности и излишней доверчивости. Об этом свидетельствуют многоэпизодные уголовные дела по фактам мошенничеств. Есть факты, когда один и тот же человек неоднократно становился жертвой мошенников.-0-

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