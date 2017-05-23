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ФОТОРЕПОРТАЖ: Слет юных спасателей-пожарных Брестской области

24.05.2017 17:02 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Слет юных спасателей-пожарных Брестской области

Слет юных спасателей-пожарных Брестской области проходит в Кобринском районе. Более ста участников соревнуются в условиях полевого лагеря. Трехдневная программа включает большое количество спортивных конкурсов, в которых ребята могут на практике применить знания по спасению людей и обеспечению первой медпомощи. Организатор слета - Брестское областное управление МЧС.

Фото Екатерины Гараевой

 
 
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Слет юных спасателей-пожарных Брестской области проходит в Кобринском районе. Более ста участников соревнуются в условиях полевого лагеря.

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