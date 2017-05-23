Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся появятся в трех магазинах Гомеля

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся появятся в Гомеле - благотворительный проект запускает Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя областной организации Олеся Костюк.

По словам собеседницы, проект "Полка добра" предполагает установку в продовольственных магазинах специальных полок, на которых покупателям предлагается оставлять для нуждающихся продукты. Их смогут бесплатно взять малоимущие и бездомные.

"Проект является пилотным. В стране это первый такой опыт. При успешной его реализации и востребованности мы планируем расширить территорию установки подобных полок по Гомельской области", - отметила Олеся Костюк.

В Гомеле "Полки добра" будут установлены в трех магазинах: "Оксана", "Дашенька", "Наталья".-0-