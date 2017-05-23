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Плановые отключения горячего водоснабжения начнутся с 25 мая в Могилеве

24.05.2017 18:25 — Новости регионов | БелТА  
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Плановые отключения горячего водоснабжения начнутся с 25 мая в Могилеве

24 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве с 25 мая начнутся плановые отключения горячего водоснабжения. Это связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей на плотность и прочность по зоне теплоснабжения ТЭЦ-1 и РК-2, сообщили БЕЛТА в филиале "Могилевские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго".

В связи с этим до 7 июня будет отсутствовать горячее водоснабжение в поселках Ямницкий и Рабочий, микрорайонах Мир-1 и Мир-2, Спутник и Казимировка, а также в районе улиц Менжинского, Челюскинцев, Строителей и Космонавтов. Испытания повышенным давлением пройдут в областном центре с 26 по 28 мая, повторные - с 4 по 5 июня . "Это может привести к разрывам трубопроводов, размыву грунта, проседанию покрытия проезжей части и тротуаров, выходу воды на поверхность земли. Поэтому мы просим горожан сообщать о таких случаях в нашу диспетчерскую службу", - отметили в филиале.

Далее по графику с 5 по 18 июля горячее водоснабжение будет отключено в районе Заднепровья (улицы Симонова, Кутепова, Габровская, Островского, Фатина и Златоустовского, проспекты Пушкинский, Шмидта, Димитрова и Витебский). С 27 июля по 8 августа без горячей воды останется центр Могилева (улицы Ленинская, Пионерская, Первомайская, частично проспект Мира, микрорайон Юбилейный, район улиц Гришина и 30 лет Победы).

С 16 по 29 августа горячую воду отключат в районе улиц Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Крупской до улицы Кирова, 30 лет Победы на участке от профлицея №1 до дома №40.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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С 16 по 29 августа горячую воду отключат в районе улиц Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Крупской до улицы Кирова, 30 лет Победы на участке от профлицея...

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