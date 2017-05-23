Более 9 тыс. учащихся Гомеля оздоровятся в пришкольных лагерях на летних каникулах

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 9 тыс. учащихся Гомеля оздоровятся на летних каникулах в 264 пришкольных лагерях. Об этом журналистам сообщила начальник отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома Анна Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пришкольные лагеря очень востребованы. В нынешнем году почти 200 лагерей с дневным пребыванием примут свыше 8 тыс. человек. Более тысячи ребят смогут с пользой провести время в лагерях труда и отдыха. Всего планируем оздоровить более 9,1 тыс. детей и подростков, что на 500 больше по сравнению с прошлым годом", - сказала Анна Мельникова.

Лагеря будут иметь определенный профиль: военно-патриотический, туристско-краеведческий, спортивно-оздоровительный, социально-педагогический, профориентационный и другие. На летних каникулах будет расширена сеть межрайонных и межшкольных лагерей. В их работе примут участие более 60 ведомств и организаций. Образовательные проекты будут реализованы совместно с правоохранительными органами, специализированными спортивными учреждениями, общественными организациями, учреждениями культуры, вузами, воинскими частями и так далее.

В июле на базе войсковой части № 5525 откроется городской военно-патриотический лагерь с круглосуточным пребыванием "Я - патриот" для 26 подростков, состоящих на профилактических учетах в инспекциях по делам несовершеннолетних, а также признанных находящимися в социально опасном положении.

Анна Мельникова также отметила, что в областном центре разработана программа "Умные каникулы. Гомельское лето-2017", которой предусмотрена реализация трудовых проектов по вторичной занятости, работа в бригадах по благоустройству и озеленению, проведение туристических, экологических слетов и других мероприятий. "Во время каникул максимальные усилия будут направлены на то, чтобы лето-2017 было интересным, познавательным, полезным и, конечно же, безопасным", - резюмировала начальник отдела.-0-