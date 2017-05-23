Минская область планирует увеличить заготовку травянистых кормов в 1,5 раза

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем заготовки травянистых кормов в Минской области в 2017 году планируется увеличить практически в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Юлия Складановская.

"В целом планируется заготовить 225 тыс. т сена, 3,4 млн т сенажа и 3,9 млн т силоса, в том числе в полимерные материалы - 453 тыс. т травянистых кормов. Практически это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В среднем в расчете на условную голову скота предполагается заготовить 31,5 ц кормовых единиц, на зимний стойловый период - 27 ц", - отметила Юлия Складановская.

В начале весны аграрии подкормили травы минеральными удобрениями, затем производился посев однолетних трав. Первым укосом в Минской области луговые и многолетние травы будут скошены на площади более 275 тыс. га, причем планируемый объем заготовки превысит 2,2 млн т. Скашивание злаковых трав уже завершается. Вскоре начнется уборка бобовых травостоев. Основная же ставка в заготовке кормов делается на богатые белком бобово-злаковые смеси. Техникой для проведения кормозаготовительной кампании сельхозпредприятия обеспечены в необходимом объеме.

По словам Юлии Складановской, первый укос трав от начала оптимальной фазы должен быть произведен в течение 10 дней, однако в разных регионах области она приходится на разные даты. При невыполнении этого условия растения начинают быстро терять питательные вещества, важные для кормовых целей: перестоявший жесткий травостой не позволяет рассчитывать на хорошие надои и привесы. В этой связи технология заготовки травянистых кормов жестко контролируется. Первостепенное внимание уделяется качеству кормозаготовки. Контролируется соблюдение сроков закладки кормов на хранение, плотность трамбовки, температура и другие показатели.

Представитель облсельхозпрода также коснулась темы сева картофеля. Аграрии центрального региона высадили эту культуру на площади 7,5 тыс. га, перевыполнив первоначально планируемый объем посадки на 7%.-0-