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Делегация Смоленской области примет участие в молодежном интернет-форуме в Витебске

25.05.2017 07:35 — Новости регионов | БелТА  
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25 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Делегация Смоленской области примет участие в III Областном молодежном интернет-форуме в Витебске 26 мая, сообщили БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

Интернет-форум соберет более 60 участников из числа сотрудников БРСМ, ответственных за работу в интернет-пространстве, активистов, являющихся администраторами молодежных сайтов, сообществ в социальных сетях, сотрудников молодежных пресс-центров, блогеров и фотографов. Впервые в работе форума примет участие делегация Смоленской области России.

Мероприятие пройдет в формате "Открытого диалога". В качестве экспертов выступят руководители интернет-порталов, IT-компаний, авторы интернет-проектов, руководство областного комитета ОО "БРСМ". Мастер-класс для участников проведет специальный гость форума - секретарь Союза журналистов России, координатор работы с молодыми журналистами, молодежных программ и проектов Роман Серебряный.

Форум проводиться с целью развития информационно-коммуникативных технологий и содействия их эффективному использованию в Витебской области, создания условий для активного вовлечения молодежи в развитие веб-журналистики, молодежного интернет-телевидения, стимулирования творческой активности через современные формы и методы работы с молодежной аудиторией, обучения и повышения квалификации специалистов территориальных комитетов БРСМ.

Мероприятие пройдет в здании Администрации Первомайского района (ул. 1-я Пролетарская, 14), начало в 11.00. После "Открытого диалога" участники побывают на экскурсии в Центре безопасности областного управления МЧС.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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