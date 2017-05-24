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Стадион в Каменце планируется реконструировать по трансграничной программе

25.05.2017 08:06 — Новости регионов | БелТА  
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25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы планируется реконструировать стадион, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Денис Шпак.

Партнером райисполкома по проекту является городская гмина польской Гайновки. Их совместная заявка прошла одобрение на первом этапе и допущена ко второму. В частности, идея предусматривает завершение реконструкции стадиона "Колос" в Каменце, а также проведение специализированных исследований для оценки состояния здоровья жителей города и их возможностей заниматься спортом.

Стадион в райцентре был построен еще в 60-х годах прошлого века. В 2012-м проведена первая очередь реконструкции. Работы на второй очереди планируется осуществить за счет гранта трансграничной программы. В частности, на территории спорткомплекса предлагается обустроить волейбольно-баскетбольную площадку, два теннисных корта, заменить покрытие на беговых дорожках, реконструировать секторы для метаний и прыжков. Еще есть задумка установить антивандальные уличные тренажеры. Помимо этого, планируется приобрести для районной больницы диагностическое и реабилитационное оборудование: велоэргометр, аппарат ЭКГ, холтер, велотренажеры, беговые дорожки.

Стоимость проекта белорусской стороны предварительно оценивается в 490 тыс. евро. Из бюджета Каменецкого района предусматривается выделение 10% от общей суммы. Полную форму заявки партнеры должны подать в совместный мониторинговый комитет программы "Польша-Беларусь-Украина" до 30 июня.

Денис Шпак отметил, что в целом Каменецком районе ко второму этапу трансграничной программы допущены девять проектов, в том числе в социальной сфере, здравоохранении, туризме, ЖКХ.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Партнером райисполкома по проекту является городская гмина польской Гайновки. Их совместная заявка прошла одобрение на первом этапе и допущена ко второму.

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