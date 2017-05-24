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Кардиологи из пяти стран обсудят в Гомеле вопросы предотвращения внезапной сердечной смерти
25.05.2017 07:57 — Новости регионов | БелТА
25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кардиологи из пяти стран обсудят пути предотвращения внезапной сердечной смерти на научно-практической конференции в Гомеле 25-26 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.
В мероприятии, которое состоится в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре, примут участие ведущие специалисты из Беларуси, России, Польши, Чехии, Хорватии.
Программа включает мастер-классы, круглый стол. Кардиологи рассмотрят такие актуальные темы, как предотвращение внезапной смерти, терапия имплантируемыми устройствами, показания для кардиостимулятора, режимы стимуляции и др. Специалисты обменяются опытом взаимодействия с международными организациями и определят пути совершенствования практических и теоретических навыков при международной поддержке.-0-
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В мероприятии, которое состоится в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре, примут участие ведущие специалисты из Беларуси, России, Польши,...
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