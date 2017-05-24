Медаль в виде старинной монеты получат участники забега в Гродно

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Медаль в виде старинной монеты получат все финишировавшие участники необычного забега по Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Исторический центр Гродно 28 мая на несколько часов превратится в спортивную арену. Здесь пройдет забег "Гарадзенская вандроўка" - это переосмысление в новом формате традиционного для Гродно "Пробега мира", который на протяжении двух десятков лет проводился в Коложском парке.

"Соревнования росли, становились более массовыми и статусными, поэтому 20-й, юбилейный пробег решено провести в необычном формате", - отметили в управлении спорта и туризма. Пяти и десятикилометровые дистанции будут проложены по улицам исторической части Гродно. Участники пробегут по знаменитой гродненской брусчатке, по-новому взглянут на основные городские достопримечательности, памятники архитектуры. Для иногордних участников накануне дня забега организуют экскурсию по городу.

Каждый финишировавший получит медаль - это еще одна из традиций гродненского пробега. На сей раз медаль выполнена в виде старинной монеты, на одной стороне которой логотип пробега, а на другой - главная достопримечательность города - Коложская церковь.

Победители среди мужчин и женщин будут определяться в нескольких возрастных группах. Также назовут лучшие команды среди районов области. Для самых маленьких участников устроят забеги на короткие дистанции. Спортивный городок с конкурсами и развлечениями развернется на площади Ленина. Здесь же будет дан старт пробегу и разместится финишная зона.

В Гродно продолжат использовать систему электронного хронометража, так называемого тайминга. Все спортсмены получат номера со встроенным чипом, который позволит узнать подробную статистику бега. Показатели движения по дистанции, подробные графики, фиксирующие все изменения скорости и времени спортсмена, можно будет получить на электронную почту. Прием заявок на турнир продолжается: регистрацию прошли около 200 участников.-0-