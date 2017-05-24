25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Открытый праздник народного творчества "Августовский канал приглашает друзей" пройдет 27 мая у шлюза Домбровка в Гродненском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном культурно-информационном центре.

Традиционный праздник развернется после полудня на берегах канала у шлюза. Мероприятие позволяет гостям в одном месте познакомиться с главными традициями народного творчества региона, который славится своими умельцами и богатыми культурными традициями.

Праздник открывается шествием и концертом народных коллективов. Развернут свои подворья для экскурсии в прошлое деревенские дома культуры. Гостям предложат заглянуть на мастер-классы, поучиться гончарному делу, работе с соломкой, вышивку, росписи. Будет работать выставка- продажа изделий народного творчества, праздничная торговля. Любительские коллективы Гродненского района подготовили концертный марафон.

Те, кого больше прельщают экскурсионные программы по живописным местам, смогут посетить музей Августовского канала или отправиться в путешествие по водному маршруту.

Праздник "Августовский канал приглашает друзей" традиционно оповещал о начале сезона развлечений на берегу Августовского канала. В сезоне-2017 программа расширена, запланировано много интересных мероприятий, включая увлекательные чемпионаты по плаванию, болотному футболу и серьезные турниры по спортивно-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного, водного и велосипедного туризма. Пройдут праздники фольклорной музыки и танцев в стиле этно, вечеринки в стиле битвы диджеев, фестиваль шансона, театрализованные постановки и большой рок-фестиваль.-0-