Парад колясок проведут в Бобруйске в День защиты детей

25 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске 4 июня пройдет семейный парад-конкурс на оригинально оформленную детскую коляску, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Бобруйском горисполкоме.

Участники должны оформить детскую коляску в соответствии с четырьмя номинациями конкурса: "Национальный колорит","Техно-коляска", "Коляска оригинального жанра","Коляска-сказка" и придумать название своей композиции.

Сбор участников конкурса в 12.00 4 июня на площадке между Свято-Никольским кафедральным собором и театром им. В.Дунина-Марцинкевича, начнется шествие от Свято-Никольского храма до городского парка культуры и отдыха. Победителей наградят специальными дипломами и ценными призами.

"Главная цель нашего конкурса - поддержка традиций проведения семейного досуга, популяризация семейных ценностей и традиций, повышение престижа семьи, раскрытие творческого потенциала родителей. Принять участие в таком состязании может любая семья и, конечно, обязательное условие - присутствие ребенка в коляске", - сказали собеседники.

Парад детских колясок становится традиционным для Бобруйска. В прошлом году он проходил в формате семейного фестиваля "Счастье в детях".-0-