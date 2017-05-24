Военно-патриотический слет пройдет 25-27 мая в Могилеве

25 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Военно-патриотический слет "Днепровский бастион", посвященный 750-летию Могилева, пройдет в областном центре 25-27 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Могилевского областного кадетского училища Юрий Гришанов.

В мероприятии примут участие взводы областного кадетского училища и Могилевского института МВД Республики Беларусь.

Слет стартует сегодня на площади Славы. Здесь состоится торжественное открытие, во время которого ребята возложат цветы к Вечному огню, а также смогут оценить плац-парад кадетского училища.

После состоится конкурс строя и песни. Участникам предстоит продемонстрировать одиночную строевую подготовку и подготовку в составе отделения, прохождение торжественным маршем и с песней.

По итогам четырех выступлений жюри определит победителей и призеров соревнования, а также вручит специальные награды лучшим командирам и участникам конкурса одиночной строевой подготовки. Дипломы и подарки учащимся предоставит Могилевский горисполком, военный комиссариат Могилевской области, областные управление МЧС, региональные организации ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" и ОО "БРСМ", Могилевская таможня, УВД Могилевского облисполкома.

Во время мероприятия также состоится чествование лауреатов областного конкурса УВД на лучший видеоролик "Профессия – милиционер!" среди учащихся подшефных учреждений образования, посвященного 99-летию Могилевской милиции, а также конкурса сочинений-эссе к 100-летию белорусской милиции среди учащихся правовых классов средних школ области и кадетского училища.

Завершится "Днепровский бастион" 26-27 мая туристским военизированным полевым выходом. В районе поселка Ямница могилевским кадетам предстоит пройти состязания туристической и военной направленности. В частности, организаторы подготовили для учащихся конкурсы на лучшее расположение взвода, боевых листков, песни на привале. Также ребята преодолеют военизированную полосу препятствий. Не обойдется без солдатской каши и церемонии награждения, подытожил Юрий Гришанов.

Организатором мероприятия выступает Могилевское областное кадетское училище.-0-