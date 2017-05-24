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В Мостовском районе создана система удаленного мониторинга добычи воды

25.05.2017 10:26 — Новости регионов | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе Гродненской области создана система удаленного мониторинга добычи воды, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

Автоматизация водозаборов Мостовского района позволила обеспечить 31 сельский населенный пункт бесперебойным круглогодичным питьевым водоснабжением. Благодаря созданию системы удаленного мониторинга добычи воды 9 тыс. сельских жителей Мостовского района, включая 735 человек с ограниченными возможностями, получили бесперебойный доступ к питьевой воде.

При реализации проекта насосное оборудование водозаборов заменено на более энергоэффективное, включая насосы, счетчики воды и электричества для дистанционного снятия показаний. На 18 наиболее удаленных сельских водозаборах установлено оборудование для дистанционного управления артезианскими скважинами. Информация с водозаборов поступает на специально оборудованный центральный диспетчерский пункт в Мостах.

Автоматизация и диспетчеризация 31 водозабора, снабжающего водой около 60% сельского населения Мостовского района, позволит оперативно выявлять возможные аварийные ситуации. За счет оперативного выявления аварий в трубопроводах потери воды снизятся на 5%. Энергозатраты на добычу и доставку воды будут сокращены.

Пилотная инициатива реализована НКО "Белорусское общество инвалидов" по проекту "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемому ЕС и реализуемому Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Этот проект оказывает содействие Беларуси в формировании экономического роста, основанного на зеленых принципах, включая экологически устойчивое и экономически целесообразное использование природных ресурсов, продвижение экологически устойчивого производства и потребления, создание зеленых рабочих мест, изменение моделей поведения и функционирования представителей целевых групп в сторону большей экологической устойчивости. Бюджет проекта - 5 млн евро.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Автоматизация водозаборов Мостовского района позволила обеспечить 31 сельский населенный пункт бесперебойным круглогодичным питьевым водоснабжением.

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