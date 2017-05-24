Все потребители и теплоисточники Минска должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 1 сентября

25 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Все потребители и теплоисточники Минска должны получить акты и паспорта готовности к осенне-зимнему периоду до 1 сентября, сообщил начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков на заседании Мингорисполкома, на котором рассматривались итоги работы в осенне-зимний период 2016-2017 годов и задачи по подготовке городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработаны организационно-технические мероприятия, которые позволят обеспечить бесперебойное снабжение потребителей топливом, электрической и тепловой энергией. Они включают ремонт и реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения, создание запасов топочного мазута и древесного топлива, подготовку систем теплоснабжения жилых домов, объектов образования, здравоохранения и социального обеспечения, административных и производственных зданий. Кроме того, запланирован ремонт кровель, стыков стеновых панелей, тепловая реабилитация ограждающих конструкций жилых домов.

Для координации подготовительных профилактических и ремонтных работ создается городская оперативная группа. Кроме того, предусмотрено создание рабочей группы по оптимизации режимов теплоснабжения, экономного использования топлива и энергии. Особое внимание специалисты уделят исключению перетопов в период устойчивых положительных температур наружного воздуха, соблюдению температурных графиков подачи теплоносителя.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец отметил, что в целом система налажена, но отдельные вопросы требуют доработки. В первую очередь усилия необходимо направить на подготовку к сезону проблемных жилых домов, где в нынешнем году отмечались перебои с теплоснабжением, высокая теплопотеря, а также увеличить объем перекладки тепловых сетей.-0-