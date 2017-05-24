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В Минске открывается автобусный маршрут для зрителей "Эпохи рыцарства"

25.05.2017 10:46 — Новости регионов | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с проведением в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта культурно-массового мероприятия "Рыцарский турнир" будет организована работа пригородного автобусного маршрута №203Э "АС Юго-Западная - Музей народной архитектуры и быта", сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Так, 27 мая будут курсировать автобусы отправлением от АС Юго-Западная в 11.00, 11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 13.55, 14.20, 14.45, 15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 17.45, 18.10, 18.35, 19.00, 19.25, 19.50, 20.15; отправлением от Музея народной архитектуры и быта в 11.31, 11.56, 12.21, 12.46, 13.11, 13.36, 14.01, 14.26, 14.51, 15.16, 15.45, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, после 20.00 - по мере наполнения салона.

28 мая автобусы будут отправляться от АС Юго-Западная в 10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 14.00, 14.50, 15.25, 16.00, 16.35,17.10, 17.50; от Музея народной архитектуры и быта в 11.05, 11.41, 12.25, 13.05, 13.45, 14.40, 15.25, 16.00, 16.35, 17.10, 17.50, 18.30.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Будет организована работа пригородного автобусного маршрута №203Э "АС Юго-Западная - Музей народной архитектуры и быта".

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