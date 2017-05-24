РЕПОРТАЖ: Сделай сам, или Первое антикризисное предложение по ремонту авто в Гродно

С февраля в Гродно работает первый в городе гараж самообслуживания. Реализовать мечту каждого мужчины-автовладельца решился 26-летний Александр Старовойтов. В какой-то момент парень осознал, что постулат, мол, хочешь сделать хорошо - сделай это сам, работает и в отношении железного коня. Поэтому и попробовал запустить новый для города вид услуг: открыл СТО, где фактически в роли мастера выступает не наемный человек, а сам автовладелец.

"Идея открыть именно такой гараж родилась на мойке самообслуживания. Там каждый решает, как помыть машину, тщательно или нет, сколько потратить на это времени и, соответственно, заплатить. Тогда подумалось, что и с ремонтом личного автомобиля может быть то же самое", - рассказывает Александр Старовойтов. Сфера автосервиса для молодого человека не чужая: за плечами к тому времени была учеба в университете, во время которой подрабатывал в ремонте машин, диплом инженера и опыт работы в частной компании, связанной также с автомобилями.

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя удалось быстро. Куда больше времени ушло на поиск подходящего помещения и приведение его в порядок: ремонт, к слову, делал своими руками, привлекая в помощь родственников. Быть первопроходцем было не просто. До него в Гродно никто ничего похожего не делал, да и в стране счет подобных сервисов идет на единицы. Немало времени занял подбор необходимого оборудования, инструментов.

"Основывался и на собственном опыте, и на мнении знакомых. Постарался сделать так, чтобы под руками у клиента всегда было все самое необходимое для ремонта: от всех видов рожковых ключей и насадок до каких-то специфических головок, звездочек, съемников для тех же шаровых опор, подшипников, сайлентблоков", - рассказывает владелец необычного автосервиса. В том, что такая услуга может быть востребована, не сомневался. Видел на примере многочисленных друзей и знакомых, что многие хотели бы чинить авто самостоятельно, вот только на пути желания зачастую становятся банальные обстоятельства: то нехватка инструментов, то отсутствие места для ремонта, то боязнь что-то сломать.

"Как это работает у нас? Оплата почасовая. Приезжаешь и пользуешься всем, что есть в гараже: ключами, тисками, прессом, установкой для замены масла, зарядно-пусковой станцией. Конечно, тем же подъемником управляю я: так как эта операция требует специальной подготовки. Но "кататься" на нем, как на лифте, можно сколько угодно, никаких ограничений для этого нет", - рассказывает Александр Старовойтов. Круг клиентов еще только формируется: СТО работает с февраля. Но уже появились и постоянные гости, которые заглядывали сюда не раз и не два. И не только за ремонтом - гараж обрастает знакомствами, общением, люди приходят за помощью и советом в трудной ситуации.

"Гаража своего нет, а глянуть подвеску, сделать минимальные операции по той же замене масла здесь можно без проблем. Удобно, чисто, приятно, за час-два можно сделать многое и сэкономить на услугах СТО приличную сумму", - говорит один из клиентов Павел Каляда.

В гараж регулярно заглядывают желающие уточнить, правда ли, что все можно брать, всем пользоваться и платить только за время. Александр Старовойтов с улыбкой объясняет, что так и есть, и признается: несмотря на то, что проект коммерческий, он хотел дать людям альтернативу и возможность сэкономить на ремонте.

"Портрет клиента - это мужчина от 18 до 40 лет, разбирающийся в технике и настроенный все сделать хорошо. Чаще всего занимаются ремонтом тормозной системы, подвески, ходовой части, а также заменой подшипников", - рассказывает Александр Старовойтов. Последняя операция на удивление для владельца гаража стала одной из самых популярных: для запрессовки подшипников есть специальный пресс, набор необходимых проставок. По словам клиента, простая, при наличии инструментов, операция позволяет сэкономить на работах на станции приличную сумму.

Владелец постоянно интересуется у клиентов, на сколько удается сократить затраты на ремонт, если делать его своими руками. Рекорды поставили несколько парней, которые на стареньком "Сеате" буквально за несколько часов заменили всю подвеску. Уверяют, что на станции отдали бы за это в 5-6 раз больше денег, а результат не факт, что был бы лучше.

"Мы готовы предоставить площадку для ремонта почти любой сложности. Конечно, провести капитальный ремонт двигателя вряд ли получится, но оборудование для его снятия, установки или КПП имеется: такая услуга, что интересно, также востребована", - говорит Александр Старовойтов. По его словам, заглядывают клиенты и за более простыми вещами, например, заменой масла. Несмотря на обилие специализированных сервисов, многие стремятся сделать это своими руками: ими движет не столько желание сэкономить, сколько сделать все качественно.

"Многие приезжают за "механическими" операциями, а ведь параллельно с теми же работами по подвеске можно решить и другие проблемы", - подчеркивает хозяин. - Специальный сканер, позволяющий "покопаться в мозгах" машины, "стереть" ошибки, произвести диагностику, - сегодня неотъемлемая часть любого ремонта. Обустроено и рабочее место с компьютером и выходом в интернет: посоветоваться с Google, коллегами на форуме или технической документацией можно в любой момент".

Сам Александр всегда готов прийти на помощь. Что-то подержать, подсказать и даже просто поговорить - входит, как он шутит, в стоимость услуги. Ориентация на удобство клиента для него была на первом месте еще при запуске бизнеса, поэтому учел и бытовые вопросы: отопление, вентиляцию, наличие горячей воды, чтобы привести себя в порядок после ремонта, возможность выпить чая или кофе.

"Свой гараж, в котором есть все, что надо для ремонта, - наверное, это мечта любого мужчины. Я попытался ее воплотить. Конечно, бизнес еще в начале пути, мы первые в Гродно, поэтому многое изучаем на своем опыте и ошибках. Впрочем, о том, что начал работать таким образом, еще ни разу не пожалел", - говорит Александр Старовойтов. И добавляет, что именно клиенты помогают становиться лучше. По их советам и запросам пополняются наборы инструментов, добавляются новые виды услуг. Например, одна из фирм готова в течение часа по заказу клиента гаража доставить на место необходимую запчасть, если в ней вдруг возникла необходимость.

"Считайте наше предложение антикризисным. Ведь мы предлагаем клиенту самое главное - выбор и возможность самому рационально распорядиться своими деньгами, временем и умением. И сделать все именно так, как хочется", - резюмирует молодой предприниматель.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-