Пять котельных в Гомельской области к отопительному сезону переведут на местные виды топлива

25 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. В Гомельской области к началу отопительного сезона будет проведена модернизация пяти коммунальных котельных с установкой котлов, работающих на местных видах топлива. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома гендиректор ЖКХ Гомельской области Дмитрий Згурский, он рассказал о мероприятиях, которые необходимо реализовать в регионе при подготовке субъектов хозяйствования к работе в осенне-зимний период, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое оборудование, которое будет работать на местном топливе, планируется установить на объектах теплоснабжения в Буда-Кошелевском, Житковичском, Рогачевском (по одному) и Добрушском районах (на двух). Кроме того, в текущем году в регионе запланировано заменить 114 км коммунальных тепловых сетей, что примерно соответствует аналогичным показателям предыдущих лет.

В целом в системе ЖКХ работа по подготовке к отопительному сезону будет идти более чем по 50 направлениям, в их числе жилой фонд, водоснабжение, приборы группового учета расхода тепловой энергии. На эти подготовительные предзимние работы понадобится около Br60 млн, что на Br7 млн больше, чем в 2016 году, в том числе на закупку топлива Br9,2 млн.

Повышенное внимание будет уделяться подготовке объектов социальной сферы. В частности, учреждения здравоохранения получат на эти цели из бюджета почти Br5 млн. Планируется отремонтировать 21,4 тыс. кв.м кровли, 10 тыс. кв.м фасадов, провести ремонт 94 тепловых узлов. На подготовку к работе в осенне-зимний период учреждений образования облисполком выделит Br4,7 млн, в том числе Br830 тыс. на закупку топлива.

Согласно решению, принятому по итогам заседания, все предприятия и организации Гомельской области независимо от ведомственной подчиненности должны получить паспорта готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии не позднее 1 сентября. Аналогичные документы к этой дате должны иметь также организации, транспортирующие тепловую энергию.

Подготовку непосредственно самих объектов, обеспечивающих устойчивое топливо- и энергоснабжение социально-экономического комплекса, необходимо завершить до 8 августа. Кроме того, специализированные предприятия "Гомельоблдорстрой" и "Гомельавтодор" должны до 1 октября обеспечить 100% готовность снегоуборочной техники, а также создать необходимый запас песко-соляной смеси.-0-