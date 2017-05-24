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Модернизация Кобринского роддома позволит совершенствовать помощь недоношенным детям

25.05.2017 12:28 — Новости регионов | БелТА  
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25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Улучшение материально-технической базы в Кобринском роддоме позволит совершенствовать помощь недоношенным детям. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома Эдуард Мищук, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе создана многоуровневая система оказания перинатальной помощи. В Бресте действует перинатальный центр третьего уровня, который включает медико-генетическую службу, роддом, гинекологию и детскую больницу. Второй уровень обеспечивают Пинск и Барановичи. Также он выстраивается в Кобрине, возможности роддома усиливаются. Остальные районы относятся к первому уровню. "Стоит задача улучшить материально-техническую базу Кобринского роддома, прежде всего детской реанимации. Принята пятилетняя концепция, что позволит оказывать помощь маловесным детям. Там проводится дооснащение оборудованием и поэтапная модернизация. В целом идет планомерная работа, многое уже сделано. Например, оперблок, родильное отделение", - сказал Эдуард Мищук.

В Бресте сегодня началась научно-практическая конференция с международным участием "Анестезиологическая помощь в акушерстве и гинекологии". В ней участвуют более 200 медиков со всех регионов Беларуси, а также из России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля. На протяжении двух дней специалисты будут обмениваться опытом и мнениями по вопросам улучшения оказания акушерской и гинекологической помощи. Один из главных векторов - дальнейшее снижение уровня младенческой и материнской смертности.

"Пациенты, которыми мы занимаемся, играют особую роль в медицине и обществе в целом - это беременные и роженицы. Охрана материнства и детства в Беларуси является приоритетным направлением. Безусловно, этот аспект сказывается на организации специализированной помощи, подготовке кадров. Им необходимо постоянно повышать квалификацию, совершенствовать знания, в том числе участвуя в семинарах и конференциях", - отметил главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии Министерства здравоохранения Беларуси Александр Дзядзько.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В регионе создана многоуровневая система оказания перинатальной помощи. В Бресте действует перинатальный центр третьего уровня, который включает...

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