КГК выявил многочисленные факты неэффективного использования участков в Могилевском районе

25 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилевском районе выявлены многочисленные факты неэффективного использования предоставленных гражданам земельных участков, невыполнение ими условий занятия и завершения строительства домов, а также отсутствие мер реагирования к нарушителям законодательства со стороны должностных лиц местных исполкомов. Об этом сообщила сегодня на брифинге начальник отдела контроля государственной собственности Комитета государственного контроля Могилевской области Татьяна Димидюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Димидюк подчеркнула, что только Буйничским и Пашковским сельисполкомами за последние 7-10 лет для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов предоставлено 678 земельных участков. Их получили победители аукционов, а также граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Однако выяснилось, что лишь на 20% земельных участков Буйничского сельсовета и на 5% Пашковского возведение домов закончено, на десятой части наделов находятся незавершенные законсервированные капитальные строения. Кроме того, 52 гражданина не приступили к возведению жилья, а сельисполкомы и районная землеустроительная служба не обеспечили контроль и мотивирование. Нарушители не получали предписания о необходимости начала строительства, процедура изъятия земельных участков не проводилась. В то же время на 1 января 2017 года в Могилевском районе в списки желающих получить земельные участки для строительства и обслуживания домов были включены 1,8 тыс. человек.

"Земельные участки в вышеуказанных сельсоветах располагаются близко к Могилеву. Такая бесхозяйственность нарушает архитектурную композицию областного центра, делает улицы частного сектора неприглядными, - отметила Татьяна Димидюк. - Получая право на земельный участок, необходимо осознавать, что согласно законодательству следует в течение года начать строительство, а по истечении трех лет - закончить возведение дома. С учетом материального положения и других уважительных причин по заявлению местные исполнительные и распорядительные органы могут продлить срок строительства, но лишь один раз и не более чем на один год. Важно учитывать эти факты и заранее четко просчитывать экономические моменты и затраты".

Итоги проверки, которая проводилась в течение 2016-2017 годов, еще раз подтвердили, что большинство нарушений земельного законодательства обусловлены бездействием конкретных работников. В Могилевском райисполкоме уже принят ряд кадровых решений - уволены должностные лица, курировавшие земельные и строительные вопросы.

К административной ответственности привлечен 21 гражданин за несвоевременное занятие участков, 9 земельных участков возвращены государству, в суд направлено 4 исковых заявления об изъятии.-0-