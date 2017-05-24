Дети до 14 лет смогут посетить 1 июня минский зоопарк бесплатно

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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вход для детей до 14 лет в минский зоопарк 1 июня будет бесплатным, сообщили БЕЛТА в зоопарке.

Акция приурочена к Международному дню защиты детей. В этот день гостей ожидает интересная праздничная программа, для юных минчан работники учреждения приготовили немало сюрпризов. Основное действо развернется на сценической площадке в 13.00.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов. С 1 июня стоимость билетов для посетителей увеличивается. Посещение экспозиции зоопарка или динопарка обойдется в Br9 (в настоящее время Br6). За возможность посмотреть оба объекта придется заплатить Br13 (сейчас Br10).-0-