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График отключения горячей воды в Бресте летом 2017 года
25.05.2017 14:27 — Новости регионов | БелТА
Опубликован график отключения горячей воды в Бресте летом 2017 года. Даты отключения горячей воды расписаны для всего Бреста на май, июнь, август и сентябрь 2017 года.
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Опубликован график отключения горячей воды в Бресте летом 2017 года. Даты отключения горячей воды расписаны для всего Бреста на май, июнь, август и сентябрь 2017 года.
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