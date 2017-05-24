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График отключения горячей воды в Бресте летом 2017 года

25.05.2017 14:27 — Новости регионов | БелТА  
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График отключения горячей воды в Бресте летом 2017 года

Опубликован график отключения горячей воды в Бресте летом 2017 года. Даты отключения горячей воды расписаны для всего Бреста на май, июнь, август и сентябрь 2017 года.

 
Теги: Брест
 
 
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Опубликован график отключения горячей воды в Бресте летом 2017 года. Даты отключения горячей воды расписаны для всего Бреста на май, июнь, август и сентябрь 2017 года.

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