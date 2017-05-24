25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая квест-игра для трудных подростков стартовала в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Это профилактическая квест-игра "Будь примером!" среди подростков, состоящих на различных видах учета, на тему правового просвещения молодежи.

"С помощью популярных у молодых людей квестов мы стремимся решить сразу две задачи. Во-первых, показать альтернативные для трудных подростков формы организации свободного времени, направить их энергию в созидательное русло. Во-вторых, познакомить ребят с основами законодательства Беларуси", - отметили в обкоме БРСМ. Все игры начинаются с краткого обучающего семинара на тему "Основы права в Республике Беларусь". Затем стартует уже сам квест: движение по маршруту, на котором расположены полоса препятствий и игровые задания.

Во время решения игровых заданий ребятам предложат собрать пословицу на правовую тематику, поучаствовать в музыкальном конкурсе "С песней по праву", познакомиться с "Правом из уст предков", выбрать из предложенных высказываний правильные и неправильные, составить слова из анаграмм, отгадать литературное произведение и составить правовую норму из предложенных составных частей.

Победителем квест-игры становится команда, которая выполнит наибольшее количество заданий и пройдет всю игру максимально быстро. Помимо самого квеста участники мероприятия посещают с экскурсиями пожарные части, погранзаставы и отделения внутренних дел.

Зональные этапы прошли в Берестовице и Островце, дальше команды соберутся в Гродно, Дятлово и Новогрудке. Областная квест-игра среди победителей зональных этапов запланирована на сентябрь 2017 года.

Организатором профилактической квест-игры выступил Гродненский областной комитет БРСМ при поддержке управления образования, управления спорта и туризма и управления внутренних дел Гродненского облисполкома.-0-