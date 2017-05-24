В Гродненской области на летних каникулах будут работать 190 профильных лагерей

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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области на летних каникулах примут детей 190 профильных 9-дневных лагерей (в основном палаточных туристических), а также 528 лагерей с дневным пребыванием. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Чтобы обеспечить оздоровлением максимальное количество подростков 15-18 лет, особое внимание уделено организации профильных лагерей (смен, отрядов). Акцент сделан на работе спортивно-оздоровительных, оборонно-спортивных, военно-патриотических, туристических, эколого-краеведческих, лагерей для трудных подростков, а также различных лагерей по новым направлениям.

Летом в области будет открыто 154 лагеря труда и отдыха (ЛТО) для 2 338 подростков. В основном договоры на работу ЛТО заключаются с управлениями по труду, занятости и соцзащите (благоустройство территории, уборка и ремонт школьных помещений), сельхозпредприятиями (прополка посевов), лесничествами (работа в питомнике, прополка саженцев, уборка лесных массивов от мусора, изготовление скворечников). Будет открыто четыре лагеря, занимающихся театральной, концертной и досуговой деятельностью в оздоровительных лагерях.

Оздоровительная кампания носит социально выраженный характер: особое внимание уделяется детям, находящимся в социально опасном положении, детям-сиротам, детям-инвалидам, а также детям, состоящим на различных видах учета.

В регионе будет открыто 22 стационарных оздоровительных лагеря - на один больше по сравнению с предыдущей летней кампанией (с этого года детский оздоровительный центр "Озеры" санатория "Магистральный" функционирует как стационарный оздоровительный лагерь). Планируется работа 17 круглосуточных оздоровительных лагерей на арендованной базе, в том числе один - на базе санатория (детское отделение "Боровичок"). Для размещения оздоровительных лагерей в качестве арендованной базы будут использованы школы, школы-интернаты, в которых созданы необходимые условия для пребывания детей в круглосуточном режиме. На базе трех стационарных лагерей будет продолжена практика организации оздоровления детей-инвалидов в сопровождении одного из родителей.

Всего в Гродненской области на летних каникулах планируется оздоровить 46 755 детей, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием - 21 780 детей.

По словам специалистов, приоритетное внимание уделено созданию безопасных условий пребывания детей на отдыхе, обеспечению сохранения их жизни и здоровья. В большинстве лагерей ремонтные работы начались еще осенью 2016 года. В апреле-мае проведен мониторинг качества подготовки всех стационарных оздоровительных лагерей. В летний период будет организована круглосуточная охрана общественного порядка сотрудниками УВД.-0-