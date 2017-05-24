25 мая, Витебск, /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Планы по обновлению райцентров к областному празднику тружеников села "Дажынкi" следует выносить на общественное обсуждение. Такое мнение высказал сегодня на заседании Витебского облисполкома его председатель Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники заседания обсудили подготовку объектов нынешней столицы праздника - города Дубровно и всего Дубровенского района к фестивалю-ярмарке "Дажынкi-2017".

Всего в районе планируется обновить около 300 объектов. Преображения ждут центральная площадь и главные городские улицы, будут отремонтированы и модернизированы жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, транспорта, спортивные сооружения и др. Подготовка к осеннему празднику урожая активно идет.

Руководитель области подчеркнул, что традиция проведения областных "Дажынак" в регионе будет продолжена. "Хлеб на Витебщине дается нелегко. Трудным был прошлый сельскохозяйственный год, тяжелой стала и нынешняя посевная. Труд хлеборобов надо уважать и отмечать", - убежден губернатор. Он также подчеркнул, что райцентры, которые становятся столицей праздника, существенно обновляются, преображаются. "Ни один районный бюджет не в состоянии профинансировать тот колоссальный объем работ, который мы выполняет накануне "Дажынак". Мы концентрируем деньги, все вместе приводим в порядок определенный райцентр, чтобы создать условия для комфортной жизни людей", - добавил руководитель области. Вместе с тем Николай Шерстнев убежден, что подходы и методы этой работы надо совершенствовать. "Готовить проектно-сметную документацию надо начинать не за год, а заранее, чтобы спокойно продумать, как благоустроить населенный пункт, возможно, вынести проект на общественное обсуждение. Это даст возможность услышать предложения жителей, позволит им внести свою лепту в развитие своего города", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что если традиция проведения региональных "Дажынак" в существующем формате будет сохранена, то через 10-15 лет все райцентры осовременятся. "В таких преображенных населенных пунктах будет приятно и жить, и работать", - убежден Николай Шерстнев. Он напомнил, что в области уже определены райцентры, которые примут "Дажынкi" в 2018 и 2019 годах. Это будут Верхнедвинск и Браслав соответственно.-0-