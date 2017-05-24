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Мемориальная доска в честь народного врача Беларуси Игнатия Антонова открылась в Минске

25.05.2017 15:31 — Новости регионов | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальная доска в честь народного врача Беларуси Игнатия Антонова открылась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Доска открылась на здании корпуса номер 2 РНПЦ неврологии и нейрохирургии. На церемонию пришли представители Министерства здравоохранения, Мингорисполкома, ученики, последователи и преемники Игнатия Антонова.

Игнатий Антонов родился 28 декабря 1922 года в деревне Будница Суражского района Витебской области Беларуси в семье крестьян. В 1940 году с отличием окончил Витебскую фельдшерско-акушерскую школу и в этом же году поступил в Витебский медицинский институт. Великая Отечественная война прервала учебу. В должности военфельдшера танкового батальона второго гвардейского Тацинского танкового корпуса Антонов прошел от Сталинграда до Кенигсберга. Принимал участие в боях под Прохоровкой на Курско-Белгородской дуге. При освобождении города Минска, куда вошел в числе первых, был ранен. За мужество и отвагу, проявленные в боях с захватчиками, награжден орденами Отечественной войны первой степени, Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, 15 медалями, в том числе "За отвагу".

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения ему были присвоены звания лауреата Государственной премии Беларуси, народного врача Беларуси, академика Национальной академии наук Беларуси, члена-корреспондента РАМН, доктора медицинских наук, профессора, почетного гражданина Минска и Витебска.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доска открылась на здании корпуса номер 2 РНПЦ неврологии и нейрохирургии. На церемонию пришли представители Министерства здравоохранения, Мингорисполкома,...

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