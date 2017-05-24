Лауреатами премии Брестского облисполкома стали 69 талантливых учащихся

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония вручения дипломов 69 лауреатам премии облисполкома, которые стали победителями республиканского этапа предметных олимпиад, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестскую область на заключительном этапе олимпиады представляли 192 учащихся. Призерами интеллектуальных соревнований стали 69 юношей и девушек, в том числе на счету сборной региона 16 дипломов первой степени. Наибольшее количество наград - учреждений общего среднего образования Бреста (21) и Барановичей (19). Лучший результат среди сельских регионов показали ребята из Лунинецкого района.

"Умные и образованные люди нужны для дальнейшего развития общества. В Беларуси, и в Брестской области в частности, уделяется большое внимание выявлению и поддержке талантливой молодежи. Отрадно, что с каждым годом число победителей растет. Вдвойне приятно, что Брестская область заняла первое место в общекомандном зачете по географии, третье - по информатике. Семь человек включены в состав национальной команды, которая будет выступать на международных олимпиадах", - отметил председатель областного Совета депутатов Сергей Ашмянцев. Он добавил, что победившие на заключительном этапе олимпиады одиннадцатиклассники имеют возможность поступить в высшее учебное заведение без сдачи вступительных испытаний. В нынешнем году такой преференцией могут воспользоваться 36 представителей Брестской области.

Призерам олимпиады в торжественной обстановке вручены премии Брестского облисполкома. Также поощрены учителя, которые подготовили своих учеников к интеллектуальным состязаниям. "Успешное выступление команды нашей области стало возможным благодаря высокому профессионализму педагогических работников, которые эффективно работают с талантливыми ребятами", - подчеркнул начальник управления образования облисполкома Юрий Просмыцкий.-0-

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