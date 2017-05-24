25 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Современный центр безопасности областного управления МЧС открылся сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Способов обучения граждан основам и навыкам безопасного поведения много, но многолетний опыт показывает, что на практике знания усваиваются значительно эффективнее. Поэтому работники МЧС решили предложить жителям региона окунуться в "реальные чрезвычайные ситуации" и создали специальный центр безопасности. Областное управление Госпромнадзора почти с нуля перестроило здание по улице Вострецова под своеобразный многофункциональный тренажер. В центре можно будет овладеть навыками безопасного поведения в ситуациях, которые происходят дома, на улице, обучиться порядку действий в различных чрезвычайных ситуациях и основным способам защиты, приемам оказания первой медицинской помощи. Пройти практическое обучение здесь смогут дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, работники предприятий и организаций.

Красочно оформленные помещения центра оборудованы с использованием высокотехнологичных образовательных тренажеров-симуляторов. Например, с помощью дополненной реальности здесь можно изучить причины пожаров, эвакуироваться через задымленный лабиринт, при помощи огнетушителей-симуляторов тушить возгорание. В одном из помещений создаются условия реальной грозы, а "ученики" должны определить правильное и безопасное укрытие. В другом молодежь с 12 лет сможет пройти целый квест безопасности, путем логических рассуждений выбирая правильное действие для предотвращения или ликвидации какого-то ЧП. В конце июля будет наконец завершена комната виртуальной реальности, где дети с 14 лет и взрослые смогут ощутить на себе самый высокий уровень моделирования реальных ситуаций.

Порядок функционирования центра еще будет определен министерством, планируется, что организованные группы и все желающие смогут по предварительной заявке и на платной основе посетить его и стать участниками квестов безопасности.-0-