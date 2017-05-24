ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собственникам квартир в Минске в домах без приборов учета тепла пересчитают плату за отопление

25.05.2017 16:04 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собственникам и нанимателям квартир в домах без групповых приборов учета теплоэнергии произведут перерасчет за отопление в апреле-мае, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Елена Попова.

В таких домах плата за отопление рассчитывается на основании среднего норматива потребления, установленного местными исполнительными и распорядительными органами (0,0189 Гкал за 1 кв.м). Ежемесячно специалисты делают расчет нормативов фактического потребления теплоэнергии с учетом температуры наружного воздуха в течение отопительного периода и сравнивают два показателя. Исходя из этих цифр производится перерасчет.

"С октября до конца марта перерасчет уже произведен, в счетах-извещениях за апрель указана сумма возврата - около Br6 для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 кв.м. В настоящее время выполняется перерасчет за апрель. Норматив фактического потребления составил 0,0109 Гкал за 1 кв.м. Соответственно часть средств жильцам будет возвращена. Поскольку отопление в этом году отключили поздно - только 5 мая, за эти дни будет начислена оплата. Данные найдут отражение в жировках, которые минчане получат в июне", - отметила Елена Попова.

Всего в столице насчитывается свыше 500 таких домов, где отсутствует техническая возможность для установки счетчиков. Это малоэтажные здания, расположенные в кварталах старой застройки, большинство из которых находятся в Заводском и Партизанском районах. -0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В таких домах плата за отопление рассчитывается на основании среднего норматива потребления, установленного местными исполнительными и распорядительными...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Лауреатами премии Брестского облисполкома стали 69 талантливых учащихся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика