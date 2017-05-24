Собственникам квартир в Минске в домах без приборов учета тепла пересчитают плату за отопление

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собственникам и нанимателям квартир в домах без групповых приборов учета теплоэнергии произведут перерасчет за отопление в апреле-мае, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Елена Попова.

В таких домах плата за отопление рассчитывается на основании среднего норматива потребления, установленного местными исполнительными и распорядительными органами (0,0189 Гкал за 1 кв.м). Ежемесячно специалисты делают расчет нормативов фактического потребления теплоэнергии с учетом температуры наружного воздуха в течение отопительного периода и сравнивают два показателя. Исходя из этих цифр производится перерасчет.

"С октября до конца марта перерасчет уже произведен, в счетах-извещениях за апрель указана сумма возврата - около Br6 для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 кв.м. В настоящее время выполняется перерасчет за апрель. Норматив фактического потребления составил 0,0109 Гкал за 1 кв.м. Соответственно часть средств жильцам будет возвращена. Поскольку отопление в этом году отключили поздно - только 5 мая, за эти дни будет начислена оплата. Данные найдут отражение в жировках, которые минчане получат в июне", - отметила Елена Попова.

Всего в столице насчитывается свыше 500 таких домов, где отсутствует техническая возможность для установки счетчиков. Это малоэтажные здания, расположенные в кварталах старой застройки, большинство из которых находятся в Заводском и Партизанском районах. -0-