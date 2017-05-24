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Минская область в I квартале увеличила объемы экспорта товаров более чем на треть

25.05.2017 16:52 — Новости регионов | БелТА  
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Минская область в I квартале увеличила объемы экспорта товаров более чем на треть

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В I квартале 2017 года экспорт товаров из Минской области увеличился более чем на треть, сообщил сегодня председатель комитета экономики Миноблисполкома Павел Юхневич на заседании исполнительного комитета, где рассматривались итоги социально-экономического развития центрального региона за январь-март, передает корреспондент БЕЛТА.

"Темп роста экспорта товаров в I квартале превысил 133%, то есть, это на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Практически удалось выйти на уровень I квартала 2015 года, что является очень хорошим показателем, - отметил Павел Юхневич. - Дальнейшие перспективы для наращивания поставок имеются. Экспортеры начинают себя уверенно чувствовать на внешних рынках - в странах ЕС, СНГ. Кроме того, правительством поставлена амбициозная задача по резкому наращиванию объемов экспорта в Китай. Эта работа ведется, и не только в мясо-молочной отрасли, которая больше на слуху. Пытаемся найти свои ниши в деревообработке и других сферах".

По словам Павла Юхневича, по итогам I квартала Минская область занимает первое место среди областей по основным показателям социально-экономического развития. Этого результата удалось добиться, проведя глубокий анализ недостатков прошлого года в различных сферах. Немаловажную роль в имеющейся положительной динамике сыграли лидеры промышленного производства центрального региона - ОАО "БелАЗ", ОАО "Беларуськалий", ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". Председатель комитета экономики констатировал, что отстает в выполнении показателей строительная отрасль, однако отметил положительные тенденции II квартала, которые, по его мнению, скорректируют статистику в дальнейшем.

За январь-март текущего года объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Минской области составил $141,1 млн при задании $120 млн. "Нельзя сказать, что этот результат устаивает, перспективы есть гораздо большие. Направления же работы известны. Завершается реализация первого этапа проекта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", начинается строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Любанском районе. Кроме этого есть масса других важных проектов, которые реализуются в области производства, строительства жилья и других", - подытожил Павел Юхневич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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