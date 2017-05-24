Республиканский центр безопасности МЧС планируется создать в Минске

25 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Республиканский центр безопасности МЧС для практического обучения детей и взрослых планируется создать в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко на открытии областного центра безопасности в Витебске.

Создание подобных центров в областях Беларуси уже идет, до 2020 года они должны появиться в каждом регионе и Минске. По словам министра, вопрос создания республиканского центра будет обсуждаться в ближайшее время, поддержка мэра Минска уже получена. "Конечно, республиканский объект объединит в себе гораздо больше возможностей - все самое передовое", - отметил Владимир Ващенко.

Первый в стране инновационно-образовательный центр безопасности жизнедеятельности создан в Гомельской области на базе лицея МЧС в январе 2015 года. Центр безопасности Витебского областного управления МЧС открылся сегодня в здании Госпромнадзора по улице Вострецова, 2. Это инновационно-образовательный комплекс тренажеров-симуляторов, где можно овладеть навыками безопасного поведения в ситуациях, которые происходят дома, на улице, обучиться порядку действий в различных чрезвычайных ситуациях и основным способам защиты, приемам оказания первой медицинской помощи. Практическая отработка поведения на дорогах, в грозу, на льду, в застрявшем лифте, вплоть до квеста виртуальной реальности - это и многое другое доступно на занятиях в центре для людей разных возрастов начиная от дошкольников, а также для организованных групп и просто компаний.

Также на 1 июня запланировано открытие объекта в Лиде. Ведется работа и в Могилеве, где уже готово здание, сейчас благоустраивается территория, помещения, впереди - оборудование. "В условиях ограничения проверок мы сегодня нацелены больше заниматься разъяснением важности безопасного поведения, потому что человеческая беспечность является причиной многих бед. Профилактика должна быть практической и действенной. На базе такого центра мы можем наглядно показать различные ситуации и научить, как действовать. И самое главное, чтобы было сформировано понимание причин пожаров, чрезвычайных ситуаций. Тогда мы сможем не допустить трагедии - это лучше, чем бороться с последствиями", - подчеркнул Владимир Ващенко.-0-