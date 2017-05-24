Линия по производству первого в Беларуси экологически безопасного антифриза открылась в Гомеле

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Линия по производству первого в Беларуси экологически безопасного антифриза открылась в ОАО "Гомельхимторг", передает корреспондент БЕЛТА.

Производство запущено в рамках проекта "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Реализацию инициативы обеспечили информационно-консультационное учреждение "Содействие развитию бизнеса" и "Гомельхимторг".

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители местных органов власти, руководители предприятий, общественных организаций.

"Этот проект заслуживает особого внимания, поскольку это ноу-хау на постсоветском пространстве, но не новый продукт для Евросоюза. Реализуя этот проект, мы приближаемся к европейским стандартам", - сказал на церемонии открытия заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук. Он отметил, что запуск небольшой по мощности линии (выпускаемая продукция сможет замещать около 5% от общего объема потребляемого антифриза в стране) позволит решать параллельно несколько задач: импортозамещение, утилизация отходов, создание новых рабочих мест.

"Уникальность данного производства в том, что оно позволяет получить безопасный антифриз. Для этого проекта была разработана специальная рецептура на основе глицерина", - отметила руководитель проекта "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике" Ольга Чабровская. Образцы нового продукта прошли лабораторные исследования в Научно-практическом центре гигиены. Новый антифриз отнесли к малоопасным химическим композициям (четвертый класс опасности). Он не требует утилизации и способен заменить более дорогие импортные аналоги первого и второго классов опасности. Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на предприятия.

Для организации производства экологически безопасного антифриза были закуплены и установлены за счет средств Европейского союза 13 позиций оборудования, пять из которых выпущены под заказ. Основное оборудование линии - реактор. Предполагается, что объем производства на начальном этапе составит 500 т в год, реализовывать продукцию будут на внутреннем рынке. Запуск нового производства позволил создать дополнительных шесть рабочих мест.-0-