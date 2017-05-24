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Миноблисполком закрепил персональную ответственность руководителей районов за создание рабочих мест

25.05.2017 18:15 — Новости регионов | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатели райисполкомов в Минской области будут нести персональную ответственность за создание рабочих мест. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Миноблисполкома, где рассматривались итоги социально-экономического развития центрального региона в I квартале 2017 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель комитета экономики Миноблисполкома Павел Юхневич, по итогам работы в I квартале единственным не выполненным показателем прогноза социально-экономического развития области стало создание рабочих мест на новых предприятиях. "За январь-март создано 2352 новых рабочих места при задании 2380. Отставание от задания невелико, однако это факт, - сказал Павел Юхневич. - В этой связи хотелось бы напомнить руководителям регионов, что в соответствии с указом №78 критерием оценки эффективности работы председателей гор- и райисполкомов определено именно создание новых рабочих мест".

Председатель областного комитета экономики предложил включить в решение Миноблисполкома пункт о персональной ответственности глав исполкомов за выполнение соответствующего показателя по итогам работы за I полугодие 2017 года. Павел Юхневич высказал уверенность, что создание необходимого количества рабочих мест за счет организации новых предприятий и производств всем регионам области по силам. Для этого необходимо активнее стимулировать появление новых субъектов хозяйствования.

Предложение главы профильного комитета было поддержано. Принимавший участие в заседании министр экономики Владимир Зиновский акцентировал внимание на необходимости увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест, на которых специалистами будет выпускаться продукция с высокой добавленной стоимостью. Министр подчеркнул, что это необходимо для развития экономики не только отдельной области, но и всей страны.

Как было отмечено во время заседания, за январь-март в Минской области практически обеспечено выполнение квартального задания по росту заработной планы. Так, средняя зарплата за указанный период составила Br730,2 при задании Br733. Тенденция роста отмечается и в апреле. В феврале Миноблисполкомом был утвержден график роста заработной платы с учетом роста производительности труда. Заданием определено, что в декабре текущего года средняя заработная плата в Минской области должна составить Br1021.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметил председатель комитета экономики Миноблисполкома Павел Юхневич, по итогам работы в I квартале единственным не выполненным показателем прогноза...

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