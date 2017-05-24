Семь котельных системы ЖКХ планируют модернизировать в Витебской области в этом году

25 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области в текущем году планируется модернизировать 7 котельных системы ЖКХ. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома первый заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Герасимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду, Дмитрий Герасимов подчеркнул, что в регионе продолжится планомерная работа по энергосбережению и сокращению потерь. "Запланированы работы по модернизации оборудования 7 котельных, в том числе в Оршанском районе будут обновлены 5 котельных, в Городокском районе и Витебске - по одной. Для сокращения потерь в 2017 году также запланирована замена 65 км тепловых сетей с применением предварительно термоизолированных труб. Уже прошли торги по закупке труб, ведется их поставка", - отметил он.

Для выполнения задания по доле использования местных видов топлива предусмотрено к началу отопительного сезона ввести в эксплуатацию соответствующие котлы с механической загрузкой. Такое оборудование будет запущено на 3 котельных (в Толочинском, Поставском и Сенненском районах).-0-