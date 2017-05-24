25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальная доска в честь народного врача Беларуси Игнатия Антонова открылась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Доска открылась на здании корпуса №2 РНПЦ неврологии и нейрохирургии. На церемонию пришли представители Министерства здравоохранения, Мингорисполкома, ученики, последователи и преемники Игнатия Антонова.

Как сообщил первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич, легендарный доктор сделал очень многое для страны, медицинской отечественной науки и практики, для тех тысяч пациентов, которые прошли через его руки и руки его многочисленных учеников. "Думаю, найдется мало таких имен в отечественной науке, в практическом здравоохранении, которые могут гордиться таким количеством своих учеников, защитивших докторские диссертации, кандидатские, работающих по всей стране, во всех крупнейших клинических учреждениях", - сказал первый замминистра.

Игнатий Антонов родился 28 декабря 1922 года в деревне Будница Суражского района Витебской области. В 1940 году с отличием окончил Витебскую фельдшерско-акушерскую школу и в этом же году поступил в Витебский медицинский институт. Великая Отечественная война прервала учебу. В должности военфельдшера танкового батальона второго гвардейского Тацинского танкового корпуса Антонов прошел от Сталинграда до Кенигсберга. Принимал участие в боях под Прохоровкой на Курско-Белгородской дуге. При освобождении Минска, куда вошел в числе первых, был ранен. За мужество и отвагу, проявленные в боях с захватчиками, награжден орденами Отечественной войны первой степени, Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, 15 медалями, в том числе "За отвагу".

После демобилизации продолжил учебу в Минском медицинском институте, который окончил с отличием в 1950 году. Начал работать в НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии клиническим ординатором.

Первые исследования посвящены изучению вопросов клиники и диагностике гриппозных поражений нервной системы. Эти работы легли в основу успешно защищенной в 1955 году кандидатской диссертации. В этом же году был избран по конкурсу на должность ассистента, а затем доцента кафедры нервных болезней Белорусского института усовершенствования врачей. В апреле 1962 года назначен директором НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, который возглавлял на протяжении 36 лет. В 1966 году защищена докторская диссертация на тему "Клиника, диагностика и лечение цистицеркоза головного мозга", ему присвоено звание профессора.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Игнатию Антонову присвоены звания лауреата Государственной премии Беларуси, народного врача Беларуси, академика Национальной академии наук Беларуси, члена-корреспондента РАМН, доктора медицинских наук, профессора, почетного гражданина Минска и Витебска.-0-