В Гродненской области увеличат прием на подготовку швей и медсестер

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области ПТУ и ссузы возобновят набор по 29 специальностям и приостановят по 46, сообщили корреспонденту в управлении образования Гродненского облисполкома.

В регионе ежегодно оптимизируют структуру подготовки в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования с учетом рынка труда. "В 2017/2018 год в области приостанавливается набор по 46 специальностям, трудоустройство по которым на данный момент вызывает сложности. Среди них радиомонтер, страховой агент, обувщик, резчик по дереву, дорожный рабочий. Таких специалистов в реальном секторе нужно не так много, в предыдущие годы их подготовлено достаточно. В то же время вновь на рынке труда требуются швеи, товароведы, работники лесного хозяйства, медработники со средним образованием. Наборы в колледжи и училища по соответствующим специальностям возобновлены либо увеличены", - пояснила начальник отдела профессионального образования управления образования Алина Грецкая.

Также в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в предстоящем учебном году открывают восемь новых специальностей. В основном их создание связано с потребностью модернизированных предприятий промышленного комплекса и переработки в специалистах, способных работать с новым оборудованием. В Лиде колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы начнет готовить специалистов со средним образованием по монтажу, наладке и эксплуатации приборов и автоматов. По специальности "Мехатроника" и "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных средств" откроют набор в Гродненском государственном колледже техники, технологий и дизайна. Также в колледжах можно будет получить профессию кровельщика, приемщика заказов и оператора складов, рекламного агента и фотографа.

В 2018/2019 учебном году в ПТУ и ссузах Гродненской области планируется открыть подготовку по 11 новым специальностям. -0-