Санатории Гродненской области становятся все более популярными у иностранцев

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Здравницы Гродненской области стали больше путевок продавать иностранцам, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Анатолий Гончар.

"Несмотря на то, что в прошлом году наши здравницы подняли высокую планку по экспорту услуг, увеличив его в два раза, в текущем году им удается снова повышать показатель. В январе-апреле темп роста экспорта санаторно-курортных услуг в регионе составил 123,7% (Br5,8 млн). Иностранным гражданам реализовано около 5,5 тыс. путевок, что на 10% больше, чем за такой же период прошлого года. Активно гости пользуются дополнительными платными услугами, в основном медицинскими. При этом под иностранными гражданами подразумеваю не только россиян, которые были основными зарубежными посетителями белорусских санаториев раньше. Сейчас у нас отдыхают также поляки, литовцы, в отдельных случаях можно встретить туристов из более далеких стран", - отметил Анатолий Гончар.

В январе-апреле наполняемость здравниц области увеличилась на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, в среднем в течение четырех месяцев санатории были заполнены на 74,6% (самая высокая - у санаториев "Радон" и "Поречье"). Выручка от реализации санаторно-курортных услуг составила около Br16,8 млн (темп роста 120%). Санатории на 30% увеличили реализацию дополнительных услуг, на 40% - дополнительных медицинских услуг.

В Гродненской области функционируют 10 санаторно-курортных организаций. Из них 2 высшей категории ("Радон", "Озерный"), 6 первой категории ("Альфа Радон", "Поречье", "Энергетик", "Неман-72", "Жемчужина", "Лесная поляна"), 2 второй категории ("Пралеска", "Радуга". В 2016 году они реализовали 64 тыс. путевок, около 19 тыс. - иностранцам.-0-