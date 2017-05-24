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Фотофакт. Двойная радуга в Гродно
25.05.2017 23:22 — Новости регионов | БелТА
Необычное и невероятно красивое природное явление зафиксировали в Гродно. В окрестностях города наблюдалась двойная радуга. Это считается очень хорошей приметой, которая ведет к исполнению желаний и удаче.
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Это считается очень хорошей приметой, которая ведет к исполнению желаний и удаче.
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