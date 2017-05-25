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Детская парусная школа откроется на "Браславских зарницах"

26.05.2017 08:05 — Новости регионов | БелТА  
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26 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Детская парусная школа "Ветер дружбы" откроется в Браславе - это событие особо выделяется в программе праздника "Браславские зарницы", который пройдет 27-28 мая в райцентре, сообщили корреспонденту БЕЛТА Браславском райисполкоме.

Международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы" - это культовое мероприятие, которому в этом году исполнится 50 лет. "Двухдневная программа праздника как всегда будет насыщена разнообразными событиями, одним из самых ярких среди них станет открытие парусной школы, которая создана в Браславе при поддержке посольства Чехии в Беларуси. На выделенные средства были закуплены 15 небольших детских яхт и построен ангар для их размещения на берегу озера Дривяты. Обучение детей будет бесплатным. Набор в группу еще не начинался, сейчас мы ждем, когда к нам направят инструктора. Однако есть местный энтузиаст-яхтсмен, который к открытию натренировал несколько ребят. Они подготовили для всех показательное выступление. Таким образом, спустя десятилетия парусный спорт на Браславщине будет возрождаться", - отметили в ФСК "Дривятич", на базе которого и будет существовать школа.

Еще одним подарком городу к юбилею праздника станет торжественное открытие памятного знака в честь 50-летия "Браславских зарниц". Также субботняя программа порадует ярким стартом фестивальных мероприятий на площадке "Брукоўка", шествием участников праздника от городской площади в лесопарк "Лесничевка", хоровой ассамблеей и театрализованным представлением и выступлением ансамбля из Польши, а вечером - знакомством со средневековой культурой на Замковой горе. Фестиваль "Меч Брачыслава" в этом году соберет клубы исторической реконструкции из Беларуси, Литвы и Польши, большинство из которых знакомы браславчанам и постоянным гостям фестиваля. Пришельцы из эпохи викингов и не только устроятся на временное поселение и будут знакомить всех со средневековым бытом, покажут инсценировку захвата и обороны древнего Браслава, проведут мастер-классы по стрельбе из лука и старинным танцам. Здесь же можно будет подсмотреть ритуал добычи огня стародавним способом, узнать, как делались гусли, послушать известный минский этнографический коллектив PAWA.

В воскресенье зрителей порадуют детские творческие коллективы, участники фестиваля из Беларуси, Армении, Литвы, Латвии, Польши, России, Эстонии, знакомые многим ансамбли и артисты белорусской эстрады. Широкой будет и развлекательная программа на любой возраст и вкус: выставки-ярмарки и дегустация продукции предприятий района, город мастеров, конкурс "Браслаўская юшка" и многое другое.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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