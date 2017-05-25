ЗОЖ-десант высадится в Полоцком районе

26 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Мобильный клуб здорового образа жизни "ЗОЖ-десант" организуют в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе местного райисполкома.

Создать клуб решили медики района. Старт оздоровительному проекту будет дан 27 мая на стадионе "Спартак" Полоцка. Здесь в субботний день сотрудники учреждений здравоохранения организуют работу четырех тематических площадок: "Узнай свои параметры" (проведение диагностики здоровья: измерение роста, веса, определение индекса массы тела, измерение артериального давления), "Здоровое питание", "Фитобар", "Мастер-класс по уходу за ротовой полостью". Кроме этого для жителей и гостей города будут проведены показательные уроки физкультуры, мастер-классы по скандинавской ходьбе и психологической разгрузке (релаксации). В программе проведение фитнес-флешмоба "В здоровом теле - здоровый дух!".

Планируется, что передвижной клуб медиков в течение года будет путешествовать по району и проводить образовательные, оздоровительные и спортивные мероприятия. В планах в том числе викторины по проверке знаний ЗОЖ, выставки научно-популярных и информационно-образовательных материалов по вопросам здорового образа жизни и профилактике заболеваний и др.

"Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни включает в себя, как правило, меры по профилактике вредных привычек, формирование навыков здорового питания и, конечно же, популяризацию спорта. Основная цель деятельности нашего мобильного клуба - предостеречь человека от болезней пока он еще здоров и в наибольшей степени способен к реализации своего потенциала", - подчеркнула заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы Ирина Левит.-0-