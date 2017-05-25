На доработку: Новое пожарное депо открывается в Ветке

26 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Торжественное открытие нового здания пожарного депо Ветковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям состоится сегодня в Ветке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Пожарная аварийно-спасательная часть и административное здание Витебского райотдела по ЧС разместится в бывшем здании профилактория техобслуживания автомобилей. Двухэтажное помещение переоборудовали под нужды спасателей, созданы все условия не только для работы сотрудников части, но тренировок и отдыха. После открытия депо на вооружение спасателей поступит современное оборудование и инвентарь.

Реконструкция пожарной части велась с 2008 года, финансирование осуществлялось за счет средств, передаваемых в бюджет Гомельской области на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В церемонии открытия депо ожидается участие министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимира Ващенко, председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника, начальника областного управления МЧС Анатолия Долголевца и других почетных гостей. Во время мероприятия работникам, внесшим особый вклад в строительство пожарного депо, вручат награды. Также гости ознакомятся с организацией несения службы и условиями быта подразделения, после чего будут продемонстрированы показательные выступления спасателей районного подразделения МЧС.-0-